До ОЭЗ «Технополис Москва» с комфортом: как изменятся маршруты автобусов в ЗелАО

Несколько автобусных маршрутов изменят в Зеленограде с 21 июня

Поездки по Зеленограду станут для пассажиров еще удобнее благодаря изменению ряда автобусных маршрутов. В том числе улучшится транспортная доступность ОЭЗ «Технополис Москва» в Алабушеве, сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Автобусы 3 маршрутов отправятся по новому пути следования с 21 июня. Они не только поедут через «Технополис Москва», но и соединят его с ближайшей станцией МЦД — Зеленоград-Крюково.

Маршрут №3 вместо Алабушевской улицы и участка Проектируемого проезда №684 пройдет по улице Конструктора Лукина и проспекту Генерала Алексеева. Автобусы маршрута №24 проследуют по улице Конструктора Лукина и проспекту Генерала Алексеева вместо участка Проектируемого проезда №684.

Маршрут №27 от Западной поедет по Алабушевской улице и Проектируемому проезду №684, конечная остановка — Алабушевское кладбище. На маршрутах №191, 215к, 656 и 672 появится остановка «Селигерская улица» (в сторону станции метро «Селигерская»), а на маршруте №522 — «Городская ферма» (в сторону станции подземки «Ботанический сад»).

Вице-мэр напомнил, что жителей мегаполиса продолжают обеспечивать комфортным наземным транспортом в шаговой доступности от станций рельсового каркаса, рабочих кластеров и жилья по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.

«С 21 июня улучшим транспортную доступность для более чем 5 тыс. работников особой экономической зоны „Технополис Москва“ в Алабушеве. Автобусы пойдут прямо через технополис и будут останавливаться в непосредственной близости от рабочих кластеров, а также свяжут площадку с ближайшими районами и станцией МЦД Зеленоград-Крюково», — сказал Ликсутов.

Москва в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уделяет большое внимание модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Еще по нацпроекту столица активно развивает Центральный транспортный узел. Это будет единый контур с предсказуемым пригородным ж/д транспортом для более чем 30 млн жителей 11 российских регионов.