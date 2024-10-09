До конца года ЦППК получит 5 поездов для экспрессных маршрутов

До конца года в ЦППК поступят пять 11-вагонных поездов ЭП2Д в рамках обновления региональных экспрессов. Введение составов в эксплуатацию начнется уже в ноябре. Таким образом, ЦППК полностью заменит арендованный подвижной состав на экспрессных маршрутах Казанского направления на собственный. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Пятью новыми ЭП2Д заменят арендованные ЭД4М, которые в настоящее время курсируют по будням на Казанском направлении. Три состава приспособлены для выхода на высокие платформы, еще два — на высокие и низкие. Все они поступят в депо Раменское и выйдут на маршруты экспрессов Казанского направления от/до Раменского и Голутвина без гарантированного предоставления мест.

Поезда произведены на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ, входит в состав ТМХ).

Подвижной состав выполнен в фирменном стиле «РЭКС: Регион-экспресс»: окрашен в синий цвет с изображением пса по кличке Рэкс. Новые поезда оснащены медиамониторами и розетками 220В в каждом вагоне. Составы рассчитаны почти на 780 сидячих мест и оборудованы климат-контролем, эргономичными пассажирскими креслами с подлокотниками, креплениями для велосипедов.

В головных вагонах созданы все условия для проезда маломобильных пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.