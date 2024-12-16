До конца декабря в Ленинский округ поступит 13 новых автобусов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов сообщил о закупке дополнительных транспортных средств. Новые автобусы будут распределены по всем городским округам, и в Ленинском округе ожидают поступление 13 единиц, сообщает пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Мы закупили большое количество техники в этом году. На федеральном уровне была создана лизинговая компания, порядка 7500 автобусов распределено по всей стране. Мы активно участвовали и дальше будем участвовать в этой программе, чтобы обеспечить обновление автобусов. Мы также заключили важное соглашение с Москвой. С июня часть маршрутов, которые пересекают МКАД, будут переходить под управление столичного Департамента транспорта. Таким образом, вместе с Москвой мы усилим эти маршруты. Задача — увеличить количество автобусов, которые идут к МЦД», — сказал Андрей Воробьев.

В пресс-службе сообщили, что новые автобусы поступят в каждый городской округ. Первые 35 из них выйдут на линии уже на этой неделе.

«Всего мы планируем получить 304 автобуса, 104 уже приняли. До 25 декабря получим оставшиеся 200 транспортных средств, и до 31 января все они выйдут на маршруты. Больше всего поступит в городские округа Одинцовский — 27, Домодедово — 21, Балашиху — 16, Ленинский — 13», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей ГЕРЖИК.

В пресс-службе рассказали, что всего в 2024 году в Ленинский городской округ поставили 57 автобусов.

«В Ленинском округе при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева мы запустили 10 новых автобусов, которые теперь работают на маршрутах № 367, 29, 355 и 471. В сотрудничестве с руководством АО „Мострансавто“ на линии дополнительно вывели 23 автобуса: 11 из них на маршрут № 367, 3 — на маршрут № 471, 6 — на маршрут № 1201 и 3 — на маршрут № 1202. В ноябре также были добавлены пять больших автобусов на маршрут № 1201 „Дрожжино — м. Бульвар Дмитрия Донского“. На маршрут № 367 „Константиново — Москва (м. Домодедовская)“ поступило 13 новых единиц, на № 379 „Видное (ст. Расторгуево) — Москва (ст. Бутово)“ — три автобуса, на № 356 „Жилгородок — Москва (м. Домодедовская)“ — два автобуса, и на № 1228к „Развилка — Москва (Ашан)“ — один автобус. Кроме того, в этом году мы уже скорректировали несколько маршрутов. Среди изменений: маршрут № 1202 „Боброво — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)“ теперь включает дополнительную схему движения через улицу Лесную, а маршрут № 367 проходит через Пригородное шоссе. Также новый маршрут № 31к „Миниполис Дивное — Березовая Роща“ соединяет ЖК „Зеленые Аллеи“ и мкр. Завидное с ж/д станцией Расторгуево», — рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Каторов добавил, что новые автобусы по просьбам жителей будут распределены на маршрутах № 1020, № 1224К, № 367 и № 471. Кроме того, с июня 2025 года в ГУП «Мосгортранс» планируются к передаче следующие смежные межрегиональные маршруты, курирующие по Ленинскому городскому округу: № 355, № 356, № 364, № 471 и № 489.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.