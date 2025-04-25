До Каширы и обратно: жителям деревни Железня добавят автобусный маршрут

С 1 мая маршрут № 26 «Кашира-Ледово» будет осуществлять заезд в деревню Железня с остановкой в деревне Ледово на улице Кржижановского. Схему движения маршрута изменили по просьбе жителей для обеспечения удобной транспортной доступности каширян и улучшения качества обслуживания, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы. Платить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

По словам начальника производственного участка «Кашира» Михаила Мельникова, каширский пассажирский автопарк представлен 46 единицами техники. Ежесуточно на маршруты в городском округе Кашира выходят 40 автобусов. За сутки они перевозят 12 600 пассажиров.

В Подмосковье действуют 1,9 тыс. маршрутов общественного транспорта, их обслуживают 7,9 тыс. автобусов. Ежегодный пассажиропоток — около 800 млн поездок. Почти 2/3 этого объема приходится на долю «Мострансавто».

«Принят ряд решений, которые предполагают своевременный сервис, ремонт в автобусных парках, что позволяет нам большее количество транспортных средств выводить на линии», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.