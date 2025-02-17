До 4 тонн мусора убирают из автобусов Подмосковья ежедневно

В «Мострансавто» трудятся 365 мойщиков и 341 уборщик подвижного состава. Ежедневно персонал компании очищает салоны автобусов от оставленных пассажирами упаковок, оберток, бутылок и других отходов. За сутки утилизируется до 4 тонн различного мусора, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Автобусы компании проходят плановую мойку и влажную уборку салона после окончания рабочей смены на маршруте и возвращения в автопарки филиалов. Причем, внутренняя уборка осуществляется вручную, а «душ» автобусы принимают посредством автоматизированных моечных установок. В компании действует стандарт чистоты в подвижном составе. Регламент описывает правила и последовательность ручной и механизированной мойки/уборки автобусов. Сотрудники моют пол в салоне, чистят сиденья, протирают поручни, собирают мусор. На конечных остановочных пунктах поверхностную уборку осуществляют водители.

«Мострансавто» убедительно просит пассажиров соблюдать правила поведения в общественном транспорте: не мусорить и не оставлять рисунки на окнах, не портить обивку сидений. Только совместными усилиями можно сделать проезд в автобусах комфортнее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.