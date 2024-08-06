До 25 августа завершат обустройство пешеходных переходов возле образовательных учреждений в Ступине

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с областным правительством и главами округов обеспечение безопасного подхода к учреждениям образования. В городском округе Ступино обустройство пешеходных переходов возле образовательных учреждений завершат к 25 августа, сообщила пресс-служба администрации оркруга.

«Все что касается пешеходных переходов, парковок — важная работа при подготовке к учебному году. Каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, ребята — безопасно идти на учебу по тротуару. К началу учебного года подготовим свыше 1700 пешеходных переходов возле образовательных учреждений, более 1100 из них уже оборудованы», — сказал Андрей Воробьев.

По словам руководителя муниципалитета, сотрудниками окружной администрации совместно с представителями Госавтоинспекции проведено обследование пешеходных переходов.

«На дорогах округа вблизи учреждений образования расположено 49 пешеходных переходов, имеющих выход на проезжую часть», — рассказал глава округа Сергей Мужальских.

Все пешеходные переходы обустроены в соответствии с национальными стандартами. Нанесена разметка «Пешеходный переход», «Искусственная неровность» и «Дублирующие знаки», установлены дорожные знаки «Искусственная неровность», «Ограничение скорости», «Дети», «Приближение к искусственной неровности», пешеходное ограждение, имеются светофоры и направленная подсветка для видимости пешеходного перехода в темное время суток.

На дорогах регионального значения — 29 пешеходных переходов. В ходе обследования выявлено 7 объектов, требующих приведения в соответствие со стандартами и капитального ремонта. Устранение выявленных недостатков выполнят до 25 августа.

19 пешеходных переходов, расположенных на дорогах местного значения, и переход на федеральной автомобильной дороге А-108 соответствуют необходимым требованиям.

«В ближайшее время повторно проведем обследование пешеходных переходов», — отметил Сергей Мужалських.

Ранее губернатор Московской область Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.