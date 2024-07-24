Дмитрий Минченко назначен исполняющим обязанности гендира АО «Мострансавто»

Исполняющим обязанности генерального директора АО «Мострансавто» назначен Дмитрий Минченко. В июне 2024 года Минченко был принят первым заместителем генерального директора АО «Мострансавто», до этого занимал должность заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мострансавто» продолжит укреплять штат предприятия квалифицированными кадрами, обновлять автопарк компании. Также во внимании руководства — достойные условия труда работников предприятия. В приоритете остается безопасность поездок», — отметил Дмитрий Минченко.

За 17 лет трудовой деятельности Минченко получил опыт работы на руководящих постах различных транспортных предприятиях, в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта и в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

АО «Мострансавто» является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Сегодня в АО «Мострансавто» трудится почти 15 тысяч сотрудников, предприятие обслуживает порядка 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линию выходят более 4,7 тысячи автобусов, которые перевозят свыше 1,6 млн пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.