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Для жителей подмосковного ЖК «Западная Ивантеевка» откроют паркинг в 2026 г

Стартовали продажи машино-мест в многоуровневом паркинге, который начали возводить на территории жилого комплекса «Западная Ивантеевка» в г. о. Пушкинский. Строительство объекта и соблюдение застройщиком обязательных требований федерального закона 214-ФЗ контролирует Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Реализация машино-мест осуществляется по договору долевого участия с использованием эскроу-счетов, что гарантирует сохранность средств дольщиков.

На текущий момент на стройплощадке паркинга завершена разработка грунта до проектных отметок и готовы фундаменты. Строители выполняют армирование стен техпространства паркинга. Общая строительная готовность объекта составляет порядка 3%.

Согласно проекту, надземная парковка будет шестиэтажной и вместит 300 машино-мест. Завершение строительства запланировано на второй квартал 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.