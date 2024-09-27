Для жителей Лосино-Петровского запущена допсхема движения маршрута № 371

сегодня в 13:47

В Лосино-Петровском округе по многочисленным просьбам жителей в рамках действующего маршрута № 371 «Свердловский — Москва (метро „Щелковская“)» запустили дополнительную схему движения, по которой автобус следует от остановки «Магазин № 3» в рабочем поселке Свердловский до станции метро «Щелковская». Это позволит сделать проезд жителей пос. Свердловский и пос. Аничково комфортней и быстрей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Автобус, следующий по дополнительной схеме движения, совершает шесть рейсов в сутки.

Первый рейс отправляется от остановки «Магазин № 3» в 05:53, а последний от метро «Щелковская» в 18:20.

По данной схеме движения автобусы будут следовать без проезда через остановочные пункты «Парк», «Лукино-Варино», «Завод № 5», «Поворот», «М. Дачи».

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд можно по банковским и транспортным картам «Тройка» и «Стрелка».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.