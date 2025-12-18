Для усиления энергоснабжения МЦД‑1 запущена новая тяговая подстанция

Фото - © Подготовка поездов МЦД к эксплуатации в зимний период в депо Апрелевка/Медиасток.рф

На Московской железной дороге подано напряжение в контактную сеть от новой тяговой подстанции «Трехгорка» для усиления энергоснабжения МЦД-1, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Она располагается в городе Одинцово Московской области, ее мощность составляет 18 МВт. Тяговая подстанция оснащена новейшим оборудованием отечественного производства. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Запуск нового объекта позволил создать резерв оборудования на тяговых подстанциях «Одинцово» и «Славянская» для обеспечения непрерывности электроснабжения, а также надежного тактового движения поездов на участке от станции Кунцево-1 до Одинцово.

Общая мощность объектов энергоснабжения на МЦД-1 составляет 156,2 МВт.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.