Для строительства Южно-Лыткаринской дороги в Подмосковье передали 2,3 га земли

В рамках взаимодействия Минмособлимущества с территориальным управлением Росимущества в Московской области из федеральной собственности в областную собственность передано 7 земельных участков общей площадью 2,3 га для строительства сети автомобильных дорог «Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный», сообщает пресс-служба ведомства.

«Строительство Южно-Лыткаринской дороги позволит улучшить транспортную доступность улучшится для 450 тыс. жителей региона Ленинского округа, Лыткарина, Люберец и Балашихи. Всего под реализацию этого масштабного дорожного проекта на баланс принято 194 земельных участка общей площадью более 234 га из федеральной собственности», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Автодорога реализуется в рамках концессии между правительством Московской области и ООО «Лыткаринская платная дорога», работы ведутся по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023–2027 годы. Завершить строительство дороги протяженностью 45 км планируются к 2026 году.

Глава ведомства также добавила, что с начала 2024 года из федеральной собственности в областную принят на баланс в общей сложности 61 земельный участок площадью порядка 39 га.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дорог в регионе необходимо уделять особое внимание. Ремонт и строительство должны быть под постоянным контролем глав округов и профильных ведомств.