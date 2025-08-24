Для пенсионеров хотят ввести единые льготы на проезд по всей РФ

Партия ЛДПР вместе с руководителем Леонидом Слуцким отправила на заключение в Правительство России законопроект, который введет единый стандарт льготного проезда для жителей страны пенсионного возраста. Он мог бы распространяться на пригородный, межмуниципальный автотранспорт, сообщает ТАСС со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении текст инициативы.

Если законопроект одобрят, то органы власти в регионах России должны будут создать условия льготного проезда для пенсионеров, которые получают страховую и государственную пенсии по старости. Тарифы будут заранее установлены.

Например, цена на проезд на муниципальные и межмуниципальные маршруты в границах субъекта России не должна быть больше 50% от предельного размера установленного тарифа. Еще предлагается согласовывать такие же условия на межрегиональных маршрутах, если они идут по территории нескольких регионов.

В рамках инициативы предлагается снизить цену проезда в пригородных поездах в рамках одного региона. Стоимость должна быть не больше 70% от полной цены билеты.