Для безопасности: в самокатах Whoosh в Петербурге появились крупные «номера»

В Санкт-Петербурге на популярных городских самокатах кикшерингового сервиса Whoosh установили крупные номерные знаки, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу компании.

Номера сделаны из гибкого и износостойкого материала. Благодаря им удается лучше выявлять нарушения: поездки двух человек на одном самокате, проезд на пешеходный переход и выезд на дорогу в поток машин.

При этом индивидуальные номера у самокатов этой фирмы имелись и раньше, однако они были меньше по размерам. Теперь номера проще будет разглядеть на фото или видео, что значительно упростит работу правоохранителей в борьбе с правонарушениями.

Петербургская Госавтоинспекция и специалисты Whoosh проводят регулярные рейды по выявлению нарушителей. Кроме того, Whoosh может автоматически ограничивать скорость всех своих самокатов, вводить медленные зоны и разрешать парковку только в определенных местах.