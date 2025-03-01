Директор НОЦБД Канаев раскрыл, как аттестация таксистов повлияет на цену поездок

С марта в Москве и области начинает действовать обязательная аттестация таксистов. Как это повлияет на стоимость поездок, рассказал в интервью радио Sputnik директор Национального общественного центра безопасности движения (НОЦБД) Сергей Канаев.

В рамках аттестации водителю нужно за 20 минут сдать тест, состоящий из 10 вопросов. Они касаются знания достопримечательностей, правил поведения при ДТП, оказания первой медпомощи, правил провоза багажа. Тест считается пройденным, если правильно даны восемь ответов.

Канаев считает, что эта аттестация — правильное решение. Прибегнуть к введению такой проверки все равно бы пришлось, поскольку количество мигрантов в РФ растет. Таксисты должны хорошо ориентироваться в Москве, области, иных городах и регионах РФ.

«Обсуждать вопросы цены поездки абсолютно не стоит, потому что в данном случае это не те расходы. Не думаю, что кто-то будет закладывать эти издержки», — сказал Канаев.

Ранее пресс-служба Минтранса Московской области сообщила, что более 25,6 тыс. водителей региона прошли добровольную аттестацию на знание правил работы в такси.