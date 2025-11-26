Девятый современный поезд «Иволга 4.0»﻿ вышел на Ярославское направление

«Центральная ППК» вместе с департаментом транспорта Москвы и РЖД продолжает масштабное обновление подвижного состава на Ярославском направлении — уже девятый поезд «Иволга 4.0» начал курсировать с пассажирами. Всего на направлении работает уже 99 комфортных вагонов современного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Запуск новых поездов здесь исключительно важен, поскольку Ярославское направление является самым востребованным в России среди пригородного сообщения. По будням здесь совершается свыше 300 тысяч поездок. Вывод современных составов позволяет обеспечить пассажиров комфортным и технологичным транспортом.

В 2025 году планируется поставка 15 поездов «Иволга 4.0». Из них девять уже приступили к работе с пассажирами. Остальные шесть поступят до конца года и выйдут на линию после всех необходимых испытаний и тестовых поездок, во время которых специалисты ЦППК и завода-изготовителя убедятся в исправной работе всех систем.

«Иволга 4.0» — самое новое поколение поездов. Такие составы легко отличить по третьей двери в промежуточных вагонах, а также по мятным и ежевичным цветам поручней и подголовников в салоне. Они начали курсировать на МЦД-3 и МЦД-4 в 2024 году, а в конце июня 2025-го вышли на Ярославское направление. В салонах тихо, установлены климатические системы с обеззараживанием воздуха, USB-розетки для зарядки гаджетов и крепления для велосипедов.

ЦППК обновляет поезда Ярославского направления совместно с Департаментом транспорта Москвы и РЖД. Всего до 2030 года сюда будет поставлено 92 новых поезда, а средний возраст подвижного состава после завершения программы обновления сократится более чем впятеро — с 17 до 3,5 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.