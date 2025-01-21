Девять новых автобусов вышли на маршруты Коломны в январе

«Мострансавто» продолжает обновление подвижного состава. Только за прошлый год в Коломну поступило более 20 новых автобусов ЛиАЗ. В новом году местный автопарк пополнили еще девять автобусов Foton, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Более 14,5 млн жителей в Коломне перевезли за прошлый год наши автобусы. Для того чтобы пассажирам было комфортно и безопасно передвигаться, мы стараемся вовремя обновлять подвижной состав. Так, средний срок эксплуатации машин в нашей компании составляет пять лет», — сказала заместитель директора по перевозкам МАП № 2 Коломна филиал АО «Мострансавто» Екатерина Залесина.

Сотрудники предприятия отмечают, что комфортнее стало и водителям, и пассажирам.

«Одна из новых моделей — автобусы большого класса вместимости Лиаз 5292. Они оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, USB-розетками для зарядки мобильных устройств», — рассказывает водитель Сергей Переславцев.

Для удобства маломобильных пассажиров есть механическая аппарель, а также место с креплениями для инвалидных колясок, оборудованное кнопкой связи с водителем. Количество посадочных мест в салоне увеличено с 32 до 41. Пассажировместимость новых автобусов — 100 человек. Кроме того, в салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить свои вещи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.