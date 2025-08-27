Детская железная дорога в Раменском округе завершает сезон 30 августа

Движение поездов будет приостановлено до лета 2026 года. Детская железная дорога (ДЖД) работает только летом, потому что в этот период проходят практические занятия юных железнодорожников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

В остальное время года на ДЖД проводится теоретическое обучение детей. Летом дети под руководством опытных инструкторов на практике закрепляют полученные за год знания, самостоятельно выполняют все основные работы по эксплуатации железной дороги.

В округе с 1936 года действует уникальная железная дорога. Ее строили школьники и комсомольцы Раменского района. 2 мая 1937 года детская железная дорога торжественно открылась. Уже больше 80 лет она остается местом, где получают путевку в жизнь будущие железнодорожники.

Несколько поколений жителей Раменского округа пробовали свои силы на детской железной дороге. Здесь ребята не только получали новые знания, но и находили настоящих верных друзей.

Детская железная дорога — это всегда яркие впечатления. Прокатиться по узкоколейке можно от станции Пионерская до станции Юность. Многие дети просят родителей приобрести билеты, чтобы прокатиться туда и обратно. Удовольствие получают и дети, и взрослые.

Последний поезд в 88 сезоне отправится со станции Пионерская в 13:00, со станции Юность — в 13:30.

Информация для юных железнодорожников:

Начало торжественной планерки, посвященной закрытию сезона, состоится в 15:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.