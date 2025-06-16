Детям Подмосковья напомнили о ПДД на празднике «Дорога в лето»

Сотрудники Госавтоинспекции Серпухова и активисты мотоклуба «Черные всадники» приняли участие в праздничном мероприятии «Дорога в лето», организованном для детей из приемных семей, проживающих в Семейном городке, расположенном в д. Райсеменовское г. о. Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе мероприятия автоинспекторы напомнили детям правила безопасного поведения на улично-дорожной сети, уделив особое внимание темам безопасного перехода проезжей части дороги, использования велосипедов, самокатов и средств индивидуальной мобильности, показали мотоциклы ДПС.

Представители мотоклуба «Черные всадники» также показали ребятам свои мотоциклы и рассказали о важных особенностях управления мототехникой и о необходимости использования защитной экипировки.

В завершение праздника автоинспекторы вручили ребятам тематические памятки и светоотражающие браслеты, а дети в ответ поблагодарили гостей за интересное мероприятие и пообещали строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.