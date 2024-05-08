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Дети Подмосковья могут принять участие в конкурсе по ПДД «Берегись — велосипед!»

Мальчики и девочки из Подмосковья могут принять участие в III Всероссийском конкурсе видео-работ и презентаций «Берегись — велосипед!», который пройдет с 21 мая по 21 июня. Конкурс приурочен ко Всемирному дню велосипеда, который отмечается 3 июня, сообщает пресс-служба благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

Мероприятие направлено на профилактику ДТП с участием детей. Конкурс предлагает всем детям России совместно с родителями закрепить правила дорожного движения, связанные с велосипедом, и отобразить их в своих творческих работах.

Конкурс видео-работ и презентаций по ПДД с участием велосипеда проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

К участию приглашаются дети от 7 до 18 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес: video.pdd@fond-edykina.ru.

Более подробно ознакомиться с условиями можно на официальном сайте фонда.

Уточнить дополнительную информацию можно с 8:00 до 15:00 по Московскому времени в рабочие дни по телефону: +7 (967) 640-17-45.

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