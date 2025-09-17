Детей учат безопасности на ж/д в рамках месячника «Уступи дорогу поездам!»

ОАО «РЖД» по 30 сентября проводит детский месячник «Уступи дорогу поездам!». Детей и подростков учат безопасному поведению в зоне движения поездов, сообщает пресс-служба Минтранса России.

Мероприятия в рамках месячника направлены на обучение несовершеннолетних безопасному поведению на объектах железной дороги. РЖД проводит их вместе с Главным управлением на транспорте МВД России.

Для детей и подростков проводят конкурсы, викторины, квесты, интеллектуальные игры, им показывают тематические видеоролики. К работе со школьниками привлекают студентов профильных вузов. Их водят на экскурсии в музеи железнодорожного транспорта и линейных подразделений МВД России, на детские железные дороги.

Населению раздают буклеты, в которых описаны правила поведения на железной дороге. Для взрослых проводят родительские собрания с раздачей памяток, а для учащихся — встречи с сотрудниками РЖД и органов власти.

На сайтах школ создают разделы о безопасности на ж/д транспорте. С подростками, которые были замечены в интересах к экстремальной деятельности, проводят профилактические беседы. Также специалисты мониторят социальные сети и взаимодействуют с полицией и органами власти.