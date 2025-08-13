Десятков: в Щербинке появился пешеходный переход, построенный по технологии микротоннелирования

В Щербинке Новомосковского административного округа Москвы завершилось строительство подземного пешеходного перехода под путями МЦД-2. Объект расположен возле дома 8 на улице Новостроевской. При его создании использовались передовые методы закрытого тоннелепроходчества, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы Василий Десятков.

«Строительство пешеходного перехода шло под действующими путями МЦД-2. При сооружении подземной части — ствола тоннеля — применялась технология микротоннелирования для устройства опережающего защитного экрана из труб диаметром один метр. Это позволило проводить работы без остановки движения поездов на участке диаметра с интенсивным движением», — рассказал Десятков.

Он уточнил, что на реализацию проекта потребовалось чуть более двух лет.

Кроме того, из зоны строительства были вынесены существующие подземные инженерные коммуникации, мешающие проведению работ, и проложены новые для обеспечения бесперебойного функционирования пешеходного перехода и безопасности людей, которые будут им пользоваться.

Для маломобильных групп населения в составе пешеходного перехода предусмотрены два лифта, тактильная плитка, контрастная разметка и пандусы на лестничных сходах для людей с ограниченными возможностями здоровья. Строители также благоустроили близлежащую территорию и улично-дорожную сеть, дополнительно украсив облик нового района Москвы.

Пешеходный переход в районе дома № 8 на Новостроевской улице позвол ил соединить два жилых района: со стороны Новостроевской и Железнодорожной улиц, условно разделенных железнодорожными путями. Он обеспеч ил беспрепятственный и безопасный путь местному населению до социально значимых объектов: школы, детского сада, продовольственных магазинов, расположенных в этом месте.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об открытии пешеходного перехода через МЦД-2 в Щербинке.