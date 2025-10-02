Десятков: в Бирюлеве Западном построят почти 2 км дорог

На юге столицы в районе Бирюлево Западное построят и реконструируют 1,8 км дорог, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

По проекту Булатниковский и Харьковский проезды соединят с Проектируемым проездом №5108 – новая улично-дорожная сеть пройдет вдоль путей Павелецкого направления МЖД. Уточняется, что работы пройдут за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы.

«Проектируемый проезд №4014 пройдет от Булатниковского проезда до Проектируемого №5108. На его протяжении будут построены две круговые одноуровневые развязки – одна на пересечении Проектируемых проездов № 4014 и 5108, еще одна – на пересечении с Медынской улицей и Булатниковским проездом. В общей сложности предстоит построить и реконструировать 1,8 км дорог», – заявил Десятков.

Проектом также предусмотрены реконструкция участка Харьковского проезда, переустройство инженерных сетей и сооружений, благоустройство и озеленение территории. Новая транспортная связь разгрузит улицу Подольских Курсантов и сократит время автомобилистов в пути.

Работы планируется завершить в 2028 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве новой дороги в районе Бирюлево Западное.