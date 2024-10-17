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Десятков: тоннель под МЦД-4 на северо-востоке Москвы готов на 90%

Новый путепровод под путями МЦД-4, в котором будет по одной полосе в каждом направлении, соединит улицы Двинцев и Складочная.

В СВАО продолжают строить тоннельный путепровод и пешеходный переход под МЦД-4 в створе улиц Складочная и Двинцев. Об этом сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

«Готовность объекта превышает 90%. Сейчас там подошли к финалу отделочные работы тоннельной части. Центральный участок путепровода возвели за три месяца с полной разборкой железнодорожного полотна в момент остановки движения поездов при подготовке к запуску МЦД-4», — рассказал Десятков.

Он добавил, что в настоящий момент на объекте близится к завершению реализация архитектурных проектных решений.

Тоннель строят в рамках первого этапа проекта развития улично-дорожной сети створа улиц Складочная и Двинцев между Рижским направлением МЖД и Стрелецкой улицей. Весь проект, помимо пешеходного перехода и тоннеля, предусматривает реконструкцию и строительство улично-дорожной сети суммарной протяженностью 3,6 км.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина, в Москве качеству объектов улично-дорожной сети уделяют повышенное внимание. На каждом этапе строительных работ ведется контроль инспекторов Мосгосстройнадзора.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, в течение этого периода провели 2 выездные проверки, включая и проверку с участием Центра экспертиз.

«Специалисты с помощью комплекса лабораторно-инструментальных исследований оценивали соответствие класса бетона по прочности на сжатие, а также толщины защитного слоя и шага армирования требованиям проектной документации», — рассказал Слободчиков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что новый путепровод будет важным объектом в развитии СВАО. Он позволит улучшить транспортное обслуживание районов Марьина Роща и Бутырский, в которых проживают порядка 135 тыс. человек.