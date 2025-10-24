Десятков: почти 1,5 км дорог и новый съезд на МСД построят на востоке Москвы

На востоке столицы в районе Метрогородок построят около 1,5 км дорог и новый съезд на МСД (Московский скоростной диаметр), сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

На реконструированных улицах установят современные остановочные павильоны наземного городского транспорта, выполнят перекладку инженерных коммуникаций, а прилегающие территории благоустроят и озеленят.

«Для улучшения районных связей в бывшей промзоне “Калошино” будет реконструировано около 1,4 км дорог. Транспортную доступность Метрогородка повысят за счет обновления более 300 м Открытого шоссе, а также участков от Открытого шоссе до улицы Николая Химушина и далее до Проектируемого проезда №2277 общей протяженностью более 700 м. Кроме того, в районе Пермской улицы появится новый въезд/выезд на Московский скоростной диаметр», – уточнил Десятков.

На сегодняшний день там ведется проектирование объекта. Строительно-монтажные работы планируется завершить к 2028 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собяни рассказал о развитии улично-дорожной сети в районе Метрогородок. Реконструкция улично-дорожной сети повысит транспортную связанность активно развивающихся территорий бывшей промзоны.