Десятков: около 3 км дорог построят при создании путепровода на севере Москвы

Около 3 км дорог будет построено и реконструировано в рамках сооружения нового путепровода от улицы 8 Марта до улицы Приорова в столице, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Василий Десятков.

Проект предусматривает реконструкцию прилегающих дорог и строительство новых улиц. В их числе: участок ул. 8 Марта от ул. Академика Ильюшина до ул. Космонавта Волкова; участок 2-го Амбулаторного проезда на примыкании к ул. 8 Марта; участок Большого Коптевского проезда на примыкании ко 2-му Амбулаторному проезду; участок ул. Приорова на примыкании к ул. Космонавта Волкова; одноуровневая круговая транспортная развязка на пересечении Большого Коптевского проезда и 2-го Амбулаторного проезда.

«Сейчас идет подготовка строительных площадок: устанавливаются ограждения и информационные стенды. Путепровод свяжет районы Аэропорт, Тимирязевский, Савеловский и Коптево, а также улучшит транспортное обслуживание всего Северного округа», — уточнил Десятков.

Путепровод протяженностью почти 450 м пройдет над путями МЦД. Рядом появится подземный переход протяженностью 70 м.

С открытием новой улично-дорожной сети у водителей появятся альтернативные маршруты с выездом на Северо-Западную хорду и Ленинградское шоссе, а также дополнительная связка между улицей 8 Марта с улицами Космонавта Волкова, Приорова и СЗХ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал (https://www.mos.ru/mayor/themes/13289050/?ysclid=mer193tw4g720329274) о старте строительства путепровода через пути МЦД-2.