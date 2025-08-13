сегодня в 09:20

Десятков: надземный переход через МЦД-4 появится на Большой Очаковской улице

В Западном административном округе, в районе Очаково-Матвеевское, до конца 2030 года построят надземный пешеходный переход. Об этом сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

«В районе Очаково-Матвеевское появится новый безопасный пешеходный переход через пути МЦД-4. Он будет расположен между домами 10 и 12 на Большой Очаковской улице. Протяженность надземного пешеходного перехода составит 135 м. Для удобства пешеходов, включая маломобильные группы населения, предусмотрены два лестничных схода с пандусами и лифтами», – рассказал Десятков.

Он уточнил, что по Адресной инвестиционной программе Москвы, проектирование и возведение объекта намечены на период с 2026 по 2030 год.

Город уже заключил госконтракт на проектно-изыскательские работы. За разработку отвечает ООО «Институт „Мосинжпроект“». Сейчас идет подготовка проектной документации.

Строительство перехода создаст безопасную пешеходную связь в Очаково-Матвеевском, которое разделено путями МЦД-4. Это повысит удобство передвижения для жителей соседних жилых комплексов.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об открытии пешеходного перехода через МЦД-2 в Щербинке.