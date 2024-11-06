Десятков: начался монтаж панелей фасадов паркинга у станции метро «Рассказовка»

сегодня в 09:28

Рабочие начали устраивать декоративные панели фасадов паркинга, расположенного возле станции Солнцевской линии метро «Рассказовка». Работами охвачена площадь больше чем в 6,6 тыс. кв. м, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

По его словам, проект предусматривает применение на фасадах комбинированного декоративного решения.

«На треть выполнена установка витражей с зеркальным эффектом, ранее были смонтированы металлические и алюминиевые каркасы для их крепления. Также для отделки фасада используются панели из сварного настила и перфорированные металлические листы, прошедшие горячее цинкование и покрытие порошковой краской», — отметил Десятков.

Руководитель департамента подчеркнул, что благодаря этому в помещении паркинга появится свободный доступ света и воздуха. Также он уточнил, что фасад паркинга также будут украшать 146 стальных декоративных труб, расположенных на площади более 900 квадратных метров.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Сергея Жукова, внутри паркинга близится к завершению монтаж воздуховодов. Также специалисты продолжают устраивать системы ливнестока, пожаротушения и водопровод.

«Почти на три четверти завершена прокладка кабельно-проводниковой продукции. Согласно проекту, сооружение планируется оснастить современными системами безопасности, диспетчеризации, а также автоматизированной парковочной системой. Паркинг оборудуют энергоэффективными приборами электроснабжения и освещения», — рассказал Жуков.

Он уточнил, что также будут установлены 19 зарядных станций для электромобилей и 2 лифта каждый грузоподъемностью до 1 тыс. кг.

Перехватывающий паркинг на 840 автомобилей обладает двумя подземными и четырьмя наземными уровнями. Для пересадки на метро или наземный городской транспорт свой личный оставлять в паркинге могут жители Новомосковского, Троицкого округов Москвы, а также Подмосковья.

В рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина ведомством к качеству объектов транспортной инфраструктуры в городе уделяется повышенное внимание.

«С момента начала возведения паркинга в июне 2023 года состоялось семь выездных проверок инспекторов Комитета, которые оценивали соответствие выполненных работ и примененных строительных материалов проектной документации», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он добавил, что также специалисты Центра экспертиз провели свыше 50 комплексных испытаний и исследований.

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