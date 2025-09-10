сегодня в 11:00

Десятков: на юго-востоке Москвы после реконструкции откроют более 1 км дорог

В юго-восточной части Москвы завершилось возведение и модернизация проездов 2-го Грайвороновского и Проектируемого № 57. Данный обновленный отрезок дороги создает связь между Рязанским проспектом и Волжским бульваром, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

«Работы на участке начались в марте прошлого года. Построена и реконструирована улично-дорожная сеть протяженностью более одного километра, переложены инженерные коммуникации, установлены светофоры, нанесена разметка и благоустроена прилегающая территория», — рассказал Десятков.

Он добавил, что сооружение прошло финальную проверку контролирующих инстанций и полностью подготовлено к открытию движения.

В рамках выполнения проекта был реконструирован 2-й Грайвороновский проезд, возведен четырехполосный Проектируемый проезд № 57, проложено свыше 1000 метров ливневой канализации, установлены 24 дождеприемных колодца и проложены 9 километров линий электропередач. Для удобства пассажиров вдоль трассы организованы четыре остановочных пункта общественного транспорта.

Новая дорожная инфраструктура объединяет районы Рязанский и Текстильщики. Выполнение данного проекта также оптимизирует транспортное обслуживание близлежащих районов — Нижегородского и Кузьминки, увеличит пропускную способность Люблинской и Грайвороновской улиц, а также Остаповского проезда с Волжским бульваром.

В границах Юго-Восточного административного округа планомерно усиливается развитие местных транспортных связей.