Десятков: идет внутренняя отделка станции метро «Академическая» Троицкой линии

Строители начали архитектурно-отделочные работы во внутренних помещениях станции Троицкой линии метро «Академическая». Об этом сообщил руководитель департамента строительства, транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

«В настоящее время на „Академической“ ведется устройство основных конструкций станционного комплекса, в частности, уже выполнен монолит платформы, осуществлены бетонирование и армирование перекрытия кассового зала и потолка станции — строители уложили свыше 20 тыс. куб. м», — отметил Десятков.

По его словам, в западном вестибюле станционного комплекса продолжаются работы. Вестибюль будет обеспечивать пересадку на одноименную станцию Калужско-Рижской линии. Монтаж эскалаторного оборудования начали по завершении армирования основания наклонного хода.

«Специалисты приступили к строительству пешеходных выходов, а также к сооружению кирпичных перегородок и черновой отделке внутренних помещений станции „Академическая“ Троицкой линии метро», — рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

Он добавил, что площадь отделочных работ уже превышает 1 тыс. кв. м.

Станцию «Академическая» строят под улицей Дмитрия Ульянова у места ее пересечения с проспектом 60-летия Октября и Профсоюзной улицей. На станции будет 2 подземных вестибюля, каждый из которых будет иметь пешеходные переходы и лестничные выходы на две стороны улицы Дмитрия Ульянова.

Троицкая линия мосметро будет проходить от Троицка до станции МЦК ЗИЛ. Ветку протяженностью свыше 43 км с 17 станциями будет одним из наиболее протяженных радиусов столичного метрополитена и самым большим за пределами МКАД.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про строительство станции Троицкой линии «ЗИЛ».

Кроме того, руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов отмечал, что вместо снесенного спортивного комплекса «Раменки» в текущем году открылся ФОК. Четырехэтажное здание возвели по индивидуальному проекту.