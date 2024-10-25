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Десятков: еще один участок МКАД начнут реконструировать в 2025 году

В следующем году стартуют работы по реконструкции участка МКАД от шоссе Энтузиастов до ул. Молдагуловой, сообщил в интервью «Интерфаксу» руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

В рамках проекта пройдет реконструкция съездов, переходно-скоростных полос, боковых проездов и заездных карманов в районе пересечения кольцевой дороги с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и ул. Победы.

«Запланированы работы по реконструкции участка от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой. Всего здесь планируется построить 7,7 км дорог и 2 пешеходных перехода. В настоящее время пока идет проектирование, а к работам приступим в следующем году», — уточнил Десятков.

При этом глава департамента пояснил, что программа реконструкции развязок на МКАД завершена.

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