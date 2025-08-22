На новом участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (С — Б — В) от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны открыли три подземных и один надземный пешеходный переход, заявил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

Известно, что протяженность нового участка составляет почти 2 км. Всего в рамках проекта построено и реконструировано 5,7 км дорог, в том числе съезды с основного хода магистрали на улицы Поляны и Эдварда Грига.

«На магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе организовано бессветофорное движение. Для удобства пешеходов и комфортного доступа к остановкам наземного городского транспорта на новом участке трассы построено четыре пешеходных перехода. Три из них подземные, расположенные в районе домов 42, строение 1, и 52 по улице Поляны, а также владения 6 по улице Бартеневской. Надземный пешеходный переход находится в районе ЖК „Белые ночи“», — уточнил Десятков.

Сейчас ведется строительство финального отрезка магистрали от ул. Поляны до Варшавского ш. Данный участок будет включать четыре искусственных сооружения и шесть пешеходных переходов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны.