Десять новых автобусов поступили в автопарк Люберец

В межрайонное автотранспортное предприятие № 1 Люберец поступило 10 новых автобусов. Обновление автопарка «Мострансавто» ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поступившие автобусы уже вышли на маршруты № 1 225 «Люберцы (ул. Вертолетная) — Люберцы (Комсомольский проспект) — Москва (м. Новокосино)», № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники» и № 478 «Жуковский (Ильюшинские проходные) — м. Котельники».

ЛиАЗ-5292 — это автобус большого класса вместимости, который оборудован системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, а также USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

Для удобства маломобильных пассажиров в автобусах установлена механическая аппарель, а в салоне есть место с креплениями для инвалидных колясок и кнопкой связи с водителем. Также организовано место для собаки-поводыря.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.