Депутаты Щелкова проверили содержание территории ж/д станции

В рамках проекта «Городская среда» председатель совета депутатов городского округа Щелково Мария Тарасова совместно с председателем постоянной комиссии совета депутатов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, содержания территории, благоустройства, транспорта и связи Олегом Антоновым проверили содержание территории железнодорожной станции «Воронок». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе выезда были выявлены замечания по уборке прилегающей территории, которые были в кратчайшие сроки обработаны ответственными службами. В результате мусор вблизи торговых павильонов и остановок был оперативно убран.

Также депутаты проверили ход выполнения ремонтных работ по замене коммуникационной трубы по ул. Центральная, в рамках которых было заменено порядка 40 м трубы

В настоящее время работы завершены и проводятся работы по восстановлению территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.