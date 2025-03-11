Депутат ЗакСа Цивилев протестировал оплату по биометрии в метро Петербурга

Депутат Цивилев: оплата проезда в метро по биометрии нуждается в доработке

В конце 2024 года в Санкт-Петербурге на двух станциях метро установили новые аппараты, считывающие биометрические данные для оплаты проезда. Председатель комиссии Законодательного собрания Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев лично посетил станцию «Гостиный двор» и протестировал оплату по биометрии, сравнив с виртуальным «Подорожником», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Для этого парламентарий зарегистрировался в личном кабинете пассажира метро, чтобы иметь возможность оплатить поезд по биометрии. Он приобрел единый проездной билет на 90 минут. Отдельная поездка по единому билету в метро составила 56 рублей, в то время как по биометрии транзакция составила 81 рубль.

Чтобы провести оплату, необходимо встать около турникета, поддерживающего биометрию, и посмотреть в камеру. При оплате «онлайн-Подорожником» необходимо отсканировать QR-код проездного.

«Что касается биометрической оплаты — поначалу очень долго лицо не принималось. Информация должна загрузиться, чтобы система смогла распознать пассажира», — признался Цивилев.

Электронный «Подорожник» впечатлил депутата больше, он даже оценил этот способ оплаты на «стопроцентную пятерку», поскольку он посчитал удобным возможность купить проезд в телефоне без касс и терминалов.

Он отметил, что стоимость поездки по биометрии такая же, как и при оплате банковской картой. В Москве проезд по биометрии составляет 59 рублей, что стимулирует пассажиров пользоваться системой и экономить.