Депутат Воропаева: правительство Москвы хочет расширить сеть велосипедных дорог

«ЛДПР проводила ряд круглых столов на эту тему как в Государственной Думе, так и в региональных законодательных собраниях. Работа партии по совершенствованию регулирования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности ведется на постоянной основе с профильными органами власти», - поделилась Воропаева.

Согласно пункту 24.1 ПДД, передвигаться на средствах индивидуальной мобильности можно по специально выделенным для этого велосипедным или велопешеходным дорожкам. Это правило действует еще с прошлого года. Так что кроме тротуаров у электросамокатчиков есть и другие места для езды. Кроме того, создание отдельных полос для езды на электросамокатах может стать хорошим решением, позволяющим безопасно разделить потоки.

«Скорее всего, обсуждаемые изменения затронут курьерскую доставку. В Москве и Санкт-Петербурге уже начались рейды Госавтоинспекции по средствам индивидуальной мобильности (СИМ). По статистике, в стране за прошлый год было зарегистрировано более 4 тысяч ДТП с участием СИМ — это на 47% больше, чем за 2023 год. Погибло 44 человека, в том числе дети. Почти треть ДТП происходили именно на тротуарах. Безусловно, в общей структуре ДТП эти цифры составляют доли процента, но власти обеспокоены темпами роста такой статистики», - рассказала эксперт.

Запрет на езду по тротуару в первую очередь необходим для того, чтобы создать безопасные условия для всех граждан.

И здесь в фокусе правительства Москвы — расширение сети велосипедных дорог и масштабирование этой практики на все регионы. Уже звучали идеи создать велосипедные и другие спортивные трассы между городами, и сейчас эта идея обретает новый смысл, считает Воропаева.

«Дальнейшая судьба кикшеринга зависит, с одной стороны, от способности компаний адаптироваться к новым условиям и предложить решения (например, открытие более удобных точек аренды и возврата). С другой стороны, кикшеринг может продолжить развиваться за счет улучшения властями инфраструктуры для микромобильности», - заключила эксперт.