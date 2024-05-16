Депутат Мособлдумы проверил ремонт дороги в поселке Люберец

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско в рамках партпроекта «Безопасные дороги» проверил асфальтирование дороги в поселке Томилино городского округа Люберцы, говорится на сайте администрации муниципалитета.

Подрядчики используют асфальт высокого качества. Сроки не нарушены, полностью на этом участке работы завершат 17 мая.

«Вместе с представителями администрации округа, подрядной организации и жителями в рамках проекта проверили асфальтирование в поселке Томилино на улице Ломоносова. Длина ремонтируемого участка — более 1,2 км, рабочие обновят здесь не только проезжую часть, но и тротуар», — сказал Дмитрий Дениско.

В текущем году в округе в рамках первой волны будет отремонтировано порядка 10 муниципальных автодорог общей протяженностью более 8 км и общей площадью более 71 тыс. кв. метров. На пяти объектах ремонт уже завершен.

Полностью асфальтирование будет завершено до 20 июня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.