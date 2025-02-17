Депутат Милонов «очень переживает» из-за поездок на зарубежных автомобилях

Депутат Виталий Милонов, комментируя публикацию корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева о служебных лимузинах Aurus стоимостью 40 миллионов рублей, припаркованных у Госдумы, выразил свое беспокойство по поводу использования автомобилей иностранных марок и отметил, что почти всегда передвигается на Lada Vesta, сообщает Газета.ru .

«Я в Москве принципиально езжу на Lada Vesta, и когда мне дают другую машину — Ford Mondeo или Hyundai, я очень переживаю из-за этого. Поэтому я почти всегда на Lada Vesta», — заявил парламентарий.

Милонов добавил, что ему не предоставлялась возможность оказаться в Lada Aura, хотя признал, что, возможно, ему бы этого хотелось. Он считает, что Lada — это одна из самых доступных машин для депутатов и больше даже для руководителей комитетов, так как до этого они использовали автомобили, стоящие свыше 10 миллионов рублей. Однако, по словам политика, он не вмешивается в хозяйственную деятельность Государственной думы. Он также подчеркнул, что депутатов не пересаживали на Lada Aura. Это авто для тех, кто ранее пользовался серьезными иномарками — для глав комитетов. Обычные депутаты точно не ездят на Lada Aura, сказал Милонов.

Ранее корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев опубликовал видео с парковки Госдумы и отметил, что «приблизиться к народу у избранников не получилось, вместо BMW и Genesis стоимостью около 20–30 млн рублей теперь они ездят на Aurus за 40 млн рублей».

В июле 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов использовать в качестве служебных автомобилей только отечественные марки, такие как «Москвич», Lada и Aurus. В августе инициативу поддержал Владимир Путин, который сам передвигается на бронированном лимузине Aurus.

После этого в Минпромторге составили список машин, рекомендованных для государственного использования. В него вошли марки Lada, УАЗ, Aurus и «Москвич». Осенью 2024 года в этот список добавили и Lada Aura — стоимость удлиненной версии Vesta начинается от 2,6 миллионов рублей.