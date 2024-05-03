Депутат ГД Лантратова предложила легализовать продажу красивых автономеров
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Депутат Госдумы Яна Лантратова считает, что при реализации «красивых» автономеров на официальных аукционах, за первый год доходы федбюджета могут быть около 35 млрд рублей, сообщает РБК.
Она подчеркнула, что легализация продажи таких номеров для машин поможет пополнить бюджет страны, а еще ликвидировать черный рынок в данной сфере.
По словам парламентария, стоить подобные автономера могут сотни тысяч и миллионы рублей. Она уточнила, что номера с буквами СВО после начала спецоперации стали выставлять на продажу по цене от 150 тыс. до 5 млн рублей.
Вопрос ликвидации черного рынка «красивых» номеров поднимается в стране не впервые. В 2019 году Минэкономразвития и МВД решили продавать их официально. Министерства подготовили документы, которые направили в кабмин. Но инициатива так и не вступила в силу.