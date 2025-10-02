Депутат Федяев раскрыл, какие дорожные знаки появятся в РФ с 2026 года

сегодня в 08:36

Депутат Федяев: ряд новых дорожных знаков появится в России с 2026 года

Ряд новых дорожных знаков и сужение парковочных мест вдоль края дороги ожидаются на фоне введения обновленного ГОСТа в России. Он начнет действовать с 1 января 2026 года, рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Об этом пишет ТАСС .

Цель нововведения — уменьшить визуальный шум на дорогах. Работа над ГОСТом велась примерно 3 года.

Согласно ему, появится вертикальный знак «Стоп-линия». Его разместят там, где невозможно установить традиционный горизонтальный.

Также начнут устанавливать знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Еще на дорогах появится табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы».

Помимо этого, при последовательном размещении машин вдоль края дороги размер одного парковочного места будет составлять 2,25 на 6,5 м. Раньше оно было шире — 2,5 на 6,5 м. Таким образом, разметка сузится на 25 см.

