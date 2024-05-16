Депутат Дмитрий Дениско проверил ремонт дороги в поселке Томилино Люберец

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско в рамках партпроекта «Безопасные дороги» проверил асфальтирование дороги в поселке Томилино городского округа Люберцы. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Вместе с представителями администрации округа, подрядной организации и жителями в рамках проекта проверили асфальтирование в поселке Томилино на улице Ломоносова. Длина ремонтируемого участка — более 1,2 км, рабочие обновят здесь не только проезжую часть, но и тротуар. По словам подрядчиков, они используют асфальт высокого качества. Сроки не нарушены, полностью на этом участке работы завершат 17 мая», — сказал Дениско.

Он отметил, что в текущем году в округе в рамках первой волны отремонтируют 10 муниципальных автодорог общей протяженностью более 8 км и общей площадью более 71 тыс. кв. м.

На пяти объектах ремонт уже завершен. Полностью асфальтирование закончат до 20 июня текущего года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.