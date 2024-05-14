Депутат Дениско обсудил с жителями Люберец реконструкцию Новорязанского шоссе

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско обсудил с жителями городского округа Люберцы вопросы реконструкции Новорязанского шоссе и демонтажа моста над трассой М-5 «Урал». Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Он вместе с заместителем главы округа Александром Сорокиным в рамках проекта «Единой России» «Безопасные дороги» провел встречу с жителями.

«По словам жителей нескольких поселков и деревень Люберец, из-за реконструкции Новорязанского шоссе и демонтажа моста над трассой М-5 „Урал“ они оказались отрезанными от объектов социальной инфраструктуры. Во время встречи с жителями разъяснили ситуацию, ответили на их вопросы. Демонтаж старого Лыткаринского путепровода был необходим для расширения проезжей части Новорязанского шоссе. В настоящее время МТДИ МО и ГБУ МО „Мосавтодор“ прорабатывают вопрос строительства нового моста», — сказал Дениско.

Он добавил, что у жителей были и другие вопросы, которые депутат рассмотрел в рамках проекта «Жители МКД». Они касались содержания Токаревского кладбища и ремонта дорог. Все обращения взяты депутатом на контроль.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.