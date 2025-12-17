Дептранс посоветовал москвичам ездить на метро из-за локальных ограничений

Пресс-служба Дептранса Москвы посоветовала жителям столицы передвигаться по городу 17 декабря на метро из-за локальных ограничений. Они будут действовать в течение дня в центре города.

На машине в пресс-службе Дептранса посоветовали планировать поездку на более поздний промежуток времени. Не ранее, чем после 20:00.

Водителям также порекомендовали проявлять аккуратность и бдительность на дороге. Важно следить за скоростным режимом и дистанцией.

Строительные работы будут проводиться на 1-м километре внешней стороны МКАД, шоссе Энтузиастов 92Б и Ленинском проспекте 74. Утром на дорогах будет загруженность четыре и пять баллов, а вечером семь, восемь.

