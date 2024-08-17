Дептранс прокомментировал сработавшую гермодверь на станции метро «Арбатская»

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Дептранс опроверг перебои со светом на «Арбатской» из-за сработавшей гермодвери

Станция «Арбатская» «синей» ветки столичного метрополитена работает штатно, освещение на ней есть, сообщили в пресс-службе городского Дептранса.

Ранее в одном из переходов станции произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором. Этот затвор был частично закрыт.

Информация, которая была распространена в Сети, о подобной ситуации на станции метро «Библиотека им. Ленина», а еще об отсутствии света на месте инцидента, не соответствует действительности

Гермозатвор уже оперативно отрегулирован работниками подземки. Переход на пересадку со станции «Арбатская» открыт.

Ранее СМИ писали, что металлический гермозатвор по неизвестной причине поднялся примерно до середины, также он сломал заградительные решетки