Дептранс: движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после ДТП

Автомобильное движение на Кутузовском проспекте восстановили после дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких машин, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Во вторник днем на Кутузовском проспекте около съезда на Можайское шоссе произошло столкновение нескольких автомобилей. Информация о пострадавших уточняется.

На месте ДТП работают городские оперативные службы.

Ранее Дептранс сообщал, что 9 и 10 апреля из-за религиозного праздника Ураза-Байрам временно будет перекрыто движение транспорта на некоторых улицах в центре, западе и северо-востоке Москвы.