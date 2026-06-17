Денис Тэммо объяснил, когда прокат выгоднее каршеринга

Классический прокат автомобиля выигрывает у каршеринга на дальних поездках и при сложных маршрутах. Глава Vsemprokat Денис Тэммо назвал главными плюсами аренды предсказуемую цену и свободу передвижения, сообщает АБН24 .

Денис Тэммо отметил, что собственная машина в мегаполисе все чаще становится источником расходов на обслуживание, страховку и парковку. На этом фоне каршеринг и классический прокат конкурируют за пользователей.

Каршеринг удобен для коротких городских поездок: машину можно найти через приложение за несколько минут, а пользователю не нужно заниматься заправкой, мойкой и оплатой парковки. Минусы сервиса — зоны завершения аренды, динамические тарифы и риск штрафов за повреждения, которые водитель не заметил в начале поездки.

Классическая аренда дает фиксированную оплату за сутки, широкий выбор машин и меньше зависимости от пробок, погоды и маршрута. По словам Тэммо, компании сокращают бюрократию, вводят удаленную верификацию и делают договоры прозрачнее.

Ограничениями остаются договор, залог и привязка к пункту выдачи и возврата. При этом на дальних дистанциях прокат может обходиться на 15–20% дешевле каршеринга, особенно с учетом остановок, пробок и изменений маршрута.

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