Денис Перепелицын: дорожная отрасль в Московской области развивается комплексно

Депутат Мособлдумы от «Единой России», член комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Денис Перепелицын прокомментировал «Итоги года с Владимиром Путиным».

Один из вопросов, заданных президенту, касался строительства третьего въезда в город Королев в Московской области.

«Королев как наукоград, безусловно, заслуживает должного внимания, обязательно с коллегами поговорю: и в области Московской, и с теми, кто занимается авиацией и космосом, там есть разные планы», — так ответил Владимир Путин во время прямой линии.

По словам Дениса Перепелицына, в Московской области транспортная инфраструктура развивается в комплексе. Наряду с крупными проектами ежегодно строится новая дорожная сеть и реконструируется существующий фонд.

Он привел в пример строительство развязок Новолыткаринского шоссе, где работы были завершены в октябре 2024 года, что помогло разгрузить трафик в Балашихе, Лыткарине, Люберцах, Ленинском и Раменском.

Депутат подчеркнул, что в будущем году завершится строительство Северного подъезда к городу Лобня и тоннеля на Путилковском шоссе. Уже введена в эксплуатацию мытищинская хорда, благодаря которой удалось сократить время движения в этом направлении до часа.

«Решение проблемы есть и по Королеву. Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев это подтвердил. Согласно планам, регион выйдет на строительство этой дороги уже в первом полугодии 2025 года», — отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в личном Telegram-канале сообщил, что, как и все жители страны, смотрел программу «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным и слышал вопрос журналиста Дмитрия Маслака, который уточнил, появится ли в Королеве новая дорога.

Воробьев подчеркнул важность вопроса и рассказал, когда начнется строительство.