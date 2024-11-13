Дело в налогах: эксперт рассказал о банкротстве авиакомпаний в РФ

Авиаэксперт Андрей Патраков заявил, что авиакомпании в РФ могут стать банкротами из-за долгов за лизинг: некоторые из них не способны полностью оплатить налоги.

«С одной стороны, наше государство хочет оказать помощь авиакомпаниям и списать долги перед западными лизинговыми компаниями по срокам давности в соответствии с нашим законодательством. К тому же, физически заплатить это невозможно, даже если авиакомпании хотят и могут это сделать», — сказал Патраков в эфире радио Sputnik.

По его словам, авиакомпания получает прибыль и должна с нее заплатить налог государству, но это достаточно крупная сумма.

В последние годы в отрасли появилось много проблем из-за санкций: не хватает иностранных запчастей, есть сложности с летной годностью, все дорожает.

Хорошим решением будет провести налоговую реформу и снять с авиакомпаний дополнительные налоги, также отметил авиаэксперт.