Дату проведения мотофестиваля в столице вновь перенесли

сегодня в 08:47

Проведение мотофестиваля в Москве перенесли на 26 мая

Горожане выступили с предложением перенести Московский мотофестиваль с 25 мая, так как в этот день в школах прозвенят последние звонки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Власти прислушались к просьбам москвичей: проведение мотофестиваля было сдвинуто на 1 день — на 26 мая, воскресенье.

Место встречи и старта осталось прежним — это Воробьевы горы. В 9 часов начнется сбор участников заезда и гостей, мотоколонна стартует в 12:00. Развлекательная программа продлится до 18:00.

Изначально мотофестиваль должен был состояться 11 мая, но в связи с неблагоприятными погодными условиями он был перенесен на более поздний срок.