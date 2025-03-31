«Дачные» электрички начали курсировать на МЖД с 30 марта

С 30 марта по 25 октября на МЖД в связи с сезонным увеличением пассажиропотока будут курсировать дополнительные «дачные» электрички на Казанском, Киевском, Павелецком, Савеловском и Горьковском радиальных направлениях, а также Большом кольце железной дороги. Ряд поездов начнут выходить в рейсы с 5, 26 и 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Наибольшее количество дополнительных электричек будут курсировать на Казанском направлении. Так, с 30 марта по 25 октября по выходным дням назначены два поезда № 6016 Голутвин — Рязань-1 и в обратном направлении № 6007. По воскресеньям — № 6366 Воскресенск — Егорьевск- II и в обратном направлении № 6365. По субботам — экспрессы № 7193 Куровская — Москва, № 7194 в обратном направлении, № 7687 Черусти — Куровская. Также с 30 марта поезд № 6846 Москва — Черусти станет делать дополнительную остановку на платформе Родники (в 19:35). С 27 апреля по 28 сентября по воскресеньям назначен экспресс № 7051 Рязань-2 — Москва.

На Савеловском направлении с 30 марта по 25 октября по выходным дням в сообщении между Москвой и Савелово будут выходить в рейсы два поезда № 6354 и 6363, а между Лобней и Москвой — № 6927.

На Павелецком направлении с 30 марта по 25 октября станут курсировать дополнительные поезда № 6991 и 6993 Москва — Яганово и в обратном направлении № 6992 и 6994.

На Большом кольце МЖД также с 30 марта будет выходить в рейсы поезд № 6875 Бекасово-1 — Детково, а в обратном направлении — № 6972.

На Киевском направлении с 30 марта по 25 октября по выходным дням назначаются поезда № 6383 Москва — Малоярославец и № 6384 в обратную сторону. С 5 апреля по 25 октября в Калужской области назначены 4 дополнительных поезда между станциями Калуга-1 — Ферзиково.

На Горьковском направлении с 26 апреля по 20 сентября по субботам будут курсировать экспрессы № 7083/7084 Площадь трех вокзалов — Владимир, № 7703 Владимир — Железнодорожная и № 7103 Железнодорожная — Площадь трех вокзалов.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.