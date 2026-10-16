Число рейсов автобусного маршрута № 441 в Жуковском будет увеличено до 110

Межмуниципальный автобусный маршрут № 441, следующий из Жуковского до московской станции метро «Котельники», демонстрирует рост популярности. Пассажиропоток формируют как граждане, направляющиеся в аэропорт «Жуковский», так и жители города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По информации АО «Мострансавто», в будние дни на маршруте задействовано 10 автобусов большого класса, которые совершают 94 рейса. В выходные на линию выходят 9 машин, выполняющих 70 рейсов. Поездка от «Котельников» до аэропорта занимает примерно час, а интервал движения не превышает 15 минут.

Начиная с 31 октября 2026 года маршрут будет обслуживаться по зимнему расписанию. В планах — довести количество автобусов большого класса до 12, а число рейсов в рабочие дни — до 110. Это позволит уменьшить интервалы в часы пик до 13–14 минут, а в межпиковый период — до 20–25 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.